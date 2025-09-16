В Подмосковье борются за жизнь котенка Тайсона, выброшенного из окна

В подмосковном Одинцове неравнодушные жители пытаются помочь котенку, которого хозяйка жестоким образом выбросила из окна с высоты. Об этой истории сообщает издание REGIONS со ссылкой на комментарий волонтера.

Котенок, получивший имя Тайсон, был выброшен с балкона собственной хозяйкой, но не остался без помощи — очевидцы из Лайково организовали спасательную операцию. Как рассказала волонтер Надежда, непосредственно участвовавшая в спасении белого пушистика, его состояние пока остается тяжелым.

«Я посадила его в переноску и передала другим соседям. Сейчас они курируют Тайсона в больнице. Сегодня вечером (15 августа. — Прим. ред.) котику понадобилось переливание крови. Ждем утра, чтобы кровь доноров подошла», — рассказала волонтер Надежда.

Финансовая сторона лечения ложится на плечи неравнодушных жителей Лайково. Как отмечает Надежда, сутки пребывания в ветклинике обходятся в 15–20 тысяч рублей. Несмотря на солидные суммы, соседи организовали сбор средств и продолжают поддерживать друг друга в общем чате, созданном специально для координации помощи Тайсону.

