Подмосковные специалисты в Мариуполе восстанавливают школу-интернат

Здание серьезно пострадало в ходе боевых действий в 2022 году. Эксперты определили, что необходимо сделать, чтобы важный социальный объект вернулся в строй. Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, в данный момент в интернате активно работают штукатуры, монтажники трубопровода, кровельщики. Помещения скоро вновь станут пригодными для учебы и проживания.

В подмосковном Орехово-Зуеве поздравили семейную пару с бриллиантовой свадьбой.