В Подмосковье дали оценку ходу голосования в СИЗО
Председатель ОНК Подмосковья Леонов: голосования в СИЗО прошли без нареканий
В Подмосковье провели голосование в следственных изоляторах, и, по оценке Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона, процесс прошел без замечаний. Об этом сообщил Мособлизбирком.
Председатель ОНК Московской области Сергей Леонов заявил, что голосование полностью соответствовало законодательству и рекомендациям ЦИК. По его словам, никаких нарушений или происшествий в учреждениях УФСИН не было.
«Никаких нарушений или ЧП, слава Богу, в период проведения голосования в утверждении УСИН России по Московской области не зафиксировано», — заявил Леонов.
Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что поступило 1070 обращений по поводу выборов. Из них 876 запросов касались разъяснений законодательства, и лишь 194 — предполагаемых нарушений По ее оценке, первые дни голосования прошли спокойно. Она выразила надежду, что кампания завершится без серьезных происшествий.
Ранее омбудсмен Подмосковья проверила работу избирательного участка в СИЗО в Ногинске.
Также сообщалось про явку избирателей в Подмосковье на муниципальных выборах днем, 13 сентября.