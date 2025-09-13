В Подмосковье дали оценку ходу голосования в СИЗО

В Подмосковье провели голосование в следственных изоляторах, и, по оценке Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона, процесс прошел без замечаний. Об этом сообщил Мособлизбирком.

Председатель ОНК Московской области Сергей Леонов заявил, что голосование полностью соответствовало законодательству и рекомендациям ЦИК. По его словам, никаких нарушений или происшествий в учреждениях УФСИН не было.

«Никаких нарушений или ЧП, слава Богу, в период проведения голосования в утверждении УСИН России по Московской области не зафиксировано», — заявил Леонов.

Напомним, глава ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что поступило 1070 обращений по поводу выборов. Из них 876 запросов касались разъяснений законодательства, и лишь 194 — предполагаемых нарушений По ее оценке, первые дни голосования прошли спокойно. Она выразила надежду, что кампания завершится без серьезных происшествий.

Ранее омбудсмен Подмосковья проверила работу избирательного участка в СИЗО в Ногинске.

Также сообщалось про явку избирателей в Подмосковье на муниципальных выборах днем, 13 сентября.