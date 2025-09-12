Омбудсмен Подмосковья проверила работу избирательного участка в СИЗО в Ногинске

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и председатель ОНК Сергей Леонов проверили работу избирательного участка, который был открыт в Ногинске на базе ФКУ СИЗО-11 ГУФСИН России по региону.

Сегодня на участке в голосовании приняли участие свыше 50 подозреваемых и обвиняемых. Это граждане, прописанные в разных регионах России.

«Каждый из них смог отдать свой голос за кандидата в губернаторы или главу своего субъекта. Мы общались с людьми, и, по их словам, их полностью проинформировали о процедуре голосования. Никаких нарушений в ходе выборов зафиксировано не было», - рассказала Фаевская.

Также делегация посетила заключенных, которые находятся в камерах. Омбудсмен рассказала о своей деятельности и спросила об условиях содержания. Жалоб ни у кого не было.

В период выборов работает горячая линия подмосковного омбудсмена по вопросам соблюдения избирательных прав: 8 (498) 602-32-20.

