В Подмосковье деревья одели в яркие «свитера»: вреден ли для них ярнбомбинг?

Ярнбомбинг — творческое движение по украшению городских объектов вязаными изделиями — добрался до подмосковных парков, но вызвал неоднозначную реакцию. В Домодедове рукодельницы украсили деревья парка «Елочки» связанными одежками, прикрепив их гвоздями. Это спровоцировало споры среди жителей: одни видят в этом искусство, другие — потенциальный вред для растений из-за повреждения коры. Разобраться в ситуации REGIONS помог биолог и агроном Михаил Воробьев.

Эксперт подтвердил, что принципиально кора является защитным барьером дерева, и ее повреждение действительно может стать воротами для инфекций и вредителей. Однако в конкретном случае с взрослыми деревьями и небольшими гвоздями серьезной угрозы он не видит. Для сравнения Воробьев приводит примеры времен Великой Отечественной войны, когда деревья выживали со свинцовыми пулями и осколками в стволах. Его вердикт: «Не погибнут, но лучше так не делать».

Главный вывод для энтузиастов ярнбомбинга и муниципалитетов лежит в другом. Ключевая опасность, по мнению агронома, не в точечных проколах, а в забывчивости. Вязаные украшения, подверженные влаге, морозу и солнцу, быстро приходят в негодность, превращаясь в гниющую, плотно прилегающую к коре массу. Это создает идеальную среду для развития грибков и может нарушать газообмен ствола. Поэтому обязательное условие — вовремя снимать украшения до того, как они начнут разлагаться.

Таким образом, движение ярнбомбинга может быть безопасным для озеленения только при соблюдении двух правил: отказ от любого крепления, травмирующего кору (гвозди, скобы, проволока), и установка четкого графика демонтажа украшений.

