В Подмосковье девочке порвало язык из-за неосторожности с ракетницей

В подмосковном Долгопрудном произошел несчастный случай с участием 13-летней школьницы, которая получила серьезные травмы при попытке разобрать пусковое устройство для сигнальных ракет. Подробности об этом ЧП выяснило издание REGIONS.

По предварительной информации, неисправное сигнальное устройство подростку подарил знакомый. Любопытство привело к тому, что девочка начала разбирать механизм на улице, а когда попыталась открутить одну из деталей зубами, ее палец случайно нажал на курок.

Заведующая Долгопрудненской подстанцией скорой медицинской помощи Елена Данилко отметила, что ребенок получил рваную рану языка, ожоги слизистой, верхнего неба и верхних дыхательных путей.

После оказания первой помощи, включавшей обработку ран и обезболивание, пострадавшую экстренно доставили в Детский центр Рошаля. Медики констатировали, что в настоящее время состояние подростка стабилизировано и угрозы для жизни нет.

Информация о происшествии передана в органы внутренних дел для проведения процессуальной проверки и установления всех обстоятельств случившегося.

