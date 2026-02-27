В Подмосковье для жителей проведут Неделю приема по вопросам здравоохранения

На следующей неделе, со 2 по 6 марта, в Подмосковье на площадках региональной и местных общественных приемных «Единой России» пройдет серия тематических приемов в рамках Недели приема граждан по вопросам здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

В рамках нее местные жители могут получить помощь от депутатов, представителей Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Соцфонда России и других профильных организаций. У них будет возможность задать вопросы, связанные с качеством медицинского обслуживания, записью к узким специалистам и не только.

«Каждое обращение будет тщательно проработано профильными специалистами и взято на контроль до его полного решения», — сказала руководитель региональной общественной приемной, депутат Госдумы Алла Полякова.

В сообщении подчеркнули, что тема здравоохранения является приоритетной в России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что качественная и доступная медпомощь должна быть повсеместно. Записаться на прием можно по номеру: 8 (495) 106-05-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.