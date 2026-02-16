В Подмосковье исчезнувший кот-мерчандайзер был найден у конкурентов

В Орехово-Зуеве произошло необычное кадровое перемещение: кот Пепа, завоевавший народную любовь и неофициальный титул «директора по свежести» в одном из сетевых магазинов, принял решение о переходе к прямым конкурентам. Об этом сообщает REGIONS .

Карьера полосатого сотрудника в торговой точке началась с должности мерчандайзера. Со временем Пепа дорос до неформального, но ответственного поста: он следил за порядком и атмосферой в зале, за что и получил свое забавное прозвище. Иногда пушистый управленец позволял себе краткосрочные прогулы, покидая рабочее место, но неизменно возвращался обратно, к удивлению и радости персонала и покупателей.

Однако недавно идиллия нарушилась. Одна из постоянных покупательниц обратила внимание сотрудников на то, что видит знакомую мордочку в соседнем круглосуточном супермаркете. Коллеги оперативно забрали «директора» домой, но, как выяснилось, Пепа уже принял взвешенное карьерное решение. Его заинтересовал новый формат — работа 24 часа в сутки. Хвостатый начал совершать регулярные «побеги» к потенциальным работодателям, демонстрируя серьезность намерений.

«Мы приняли решение, что Пепе там будет лучше и отпустили. Собрали его вещи, корм, и теперь он на постоянной основе трудоустроен на новом месте, там у него есть свой домик», — рассказали REGIONS бывшие коллеги Пепы.

Поняв, что удерживать звездного сотрудника силой бессмысленно, прежние коллеги пошли навстречу амбициям Пепы.

Тем не менее, мосты сжигать не стали. На старом месте работы предусмотрительно оставили униформу с логотипом компании. Если новая должность в круглосуточном формате окажется слишком утомительной или условия труда перестанут устраивать, Пепа всегда сможет вернуться. Фирменная одежда, ждущая своего часа, позволит экс-директору немедленно приступить к привычным обязанностям по надзору за свежестью и порядком.

