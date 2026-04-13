В Подмосковье к Пасхе собрали около 30 тонн помощи для участников СВО

К Пасхе представители подмосковного отделения партии «Единая Россия», общественники, волонтеры и местные жители собрали для участников специальной военной операции около 30 тонн гумпомощи. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В состав грузов вошли маскировочные сети, автозапчасти, медицинское оборудование, лекарства, одежда, обувь и продукты питания. Так, например, из Балашихи направили около 22 тонн груза. Председатель Мособлдумы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов вместе с партийцами также навестил военных, проходящих реабилитацию госпитале Бурденко, и поздравил их с Пасхой.

«Пасха — это семейный праздник, несущий много добра, любви и света. И важно, чтобы те, кто особенно нуждается во внимании, почувствовали в этот день тепло и заботу», — отметил Игорь Брынцалов.

Кроме того, представители Орехово-Зуево собрали почти 5 тонн помощи и отправили ее на Харьковское и Сватово-Купянское направления. Туда вошли автомобиль, запчасти, генераторы, тепловизионные прицелы и не только. Кроме того, грузы подготовили в Зарайске, Воскресенске, Пушкинском и не только. Депутат местного Совета депутатов от «Единой России» Дмитрий Кульков подчеркнул, что поддержка бойцов в округе — это ежедневная системная работа.

В общей сложности с начала СВО подмосковные партийцы передали более 18 тыс. тонн грузов.

