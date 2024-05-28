В Подмосковье куплено первое жилье по «Бюджетной ипотеке»

Ученый из Люберец Иван Кондрашкин стал одним из первых участников программы «Бюджетная ипотека», мужчина уже приобрел собственное жилье, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Иван работает в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. О новой программе он узнал благодаря информационной рассылке от областного Минжилполитики.

«Сразу привлек льготный процент и первоначальный взнос. Решил не отказываться. <…> Собрать все документы удалось меньше, чем за неделю <…> Загрузил на госуслуги и отправил. <…> Теперь у нас своя квартира», — рассказал он.

Семья Кондрашкиных выбрала «евродвушку» в строящемся доме в Люберцах. В новое жилье Иван, его супруга и двое детей переедут уже следующей весной.

В ведомстве напомнили, что участниками программы «Бюджетная ипотека» могут стать педагоги, ученые, уникальные специалисты и медицинские работники. От правительства Подмосковья они получат субсидию на оплату первоначального взноса. Также предусмотрено снижение процентной ставки по кредиту на весь срок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ученые из Узбекистана принимают участие в исследовательских программах ОИЯИ.