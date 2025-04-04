В Подмосковье медведь растерзал мужчину
Житель Подмосковья попала в реанимацию после нападения медведя
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В городском округе Шаховская медведь напал на мужчину. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Пострадавшего удалось найти благодаря сотрудникам МЧС и егерям.
Пострадавшего бортом санавиации доставили в Красногорскую больницу.
Там его передали бригаде врачей.
Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.
Мужчине предстоит пройти ряд обследований. Его готовят к операции.
Ранее сообщалось о том, что в Зимбабве крокодил напал на ребенка.