В Подмосковье медведь растерзал мужчину

Житель Подмосковья попала в реанимацию после нападения медведя

Общество

Фото: [pxhere.com]

В городском округе Шаховская медведь напал на мужчину. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пострадавшего удалось найти благодаря сотрудникам МЧС и егерям.

Пострадавшего бортом санавиации доставили в Красногорскую больницу.

Там его передали бригаде врачей.

Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

Мужчине предстоит пройти ряд обследований. Его готовят к операции.

Ранее сообщалось о том, что в Зимбабве крокодил напал на ребенка.