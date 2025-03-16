В Подмосковье минувшей ночью заглянул январь

В ночь на воскресенье, 16 марта, жители Московской области почувствовали настоящее дыхание ушедшей календарной зимы. Столбик термометра в некоторых районах опускался, по некоторым данным, до почти минус 20 градусов со знаком минус.

Согласно официальным данным Гидрометцентра России, в Москве температура воздуха опустилась до -5,2 °C, что соответствует климатической норме для марта.

В то же время в некоторых районах Московской области температура воздуха ночью опускалась до -4,7 °C, а в других — до -15,7 °C.

Что до воскресенья, 16 марта, то в Москве прогнозируется температура воздуха в диапазоне от +4 до +6 градусов Цельсия днём и до -4 градусов Цельсия ночью. В Московской области днём ожидается разброс температур от -2 до +7 градусов Цельсия, а ночью — до -7 градусов Цельсия.

Ранее синоптик Вильфанд предупредил о капризах погоды, что подстерегают москвичей на следующей неделе.