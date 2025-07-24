В Подмосковье можно будет поклониться мощам святителя Николая Чудотворца. Святыню доставят в село Дмитровское Красногорска 10 августа. В этот же день пройдет пешее паломничество.

Мощи будут доставлены из Воскресенского Новодевичьего женского монастыря, который расположен в Санкт-Петербурге. В частности, привезут часть мощей, а также сосуд с миром и фрагмент ковчега, в котором святыню переносили из Мир Ликийских в Бари.

После встречи мощей в храме великомученика Димитрия Солунского пройдет литургия. После этого начнется паломничество, которое возглавит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Оно завершится в храме святителя Николая на Николиной Горе. В завершение ковчег будет возвращен в Дмитровское.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил детский приют-пансион, действующий при Покровском Хотьковском женском монастыре.