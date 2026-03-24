В Подмосковье на предварительное голосование «Единой России» зарегистрировались около 260 кандидатов. В их число вошли 15 действующих военнослужащих и ветеранов СВО, а также много представителей молодежи. Действующими депутатами «Единой России» являются только около одной трети от общего числа кандидатов, сообщили в региональном оргкомитете.

Во вторник, 24 марта, документы подал глава Щелково, секретарь местного отделения партии Андрей Булгаков. Он планирует избираться в Госдуму. Округом Булгаков руководит с 2020 года. За это время были реализованы десятки социально значимых проектов, создано более 3 тыс. рабочих мест, построено шесть школ, реконструировано порядка 30 спортивных объектов. В случае успеха на выборах Булгаков намерен уделять особое внимание вопросам развития инфраструктуры восточных территорий Подмосковья.

«Богородский, Черноголовка, Раменское — очень перспективные территории. Здесь нужны мощные инфраструктурные проекты. В том числе дорожное строительство, развязки», — сказал он.

Также документы подала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Она анонсировала разработку программы по благоустройству поселковых территорий.

«Жить хорошо и комфортно хотят не только жители городов, но и те, кто проживает в сельской местности. Тем более мы видим, что наше сельское хозяйство дает очень хорошие результаты», — отметила она.

Кроме того, зарегистрировалась член Общественной палаты Подмосковья, председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов региона Инна Орлова. Она планирует избираться в Мособлдуму.

«Если жители меня поддержат, то будет возможность помогать не только точечно людям, но и системно, корректируя действующее законодательство. Меня, как и большинство наших жителей, интересуют вопросы социальной направленности, здравоохранение», — сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил областные награды общественникам региона.