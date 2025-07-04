В Подмосковье наблюдаются неполадки в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp

В России произошел масштабный сбой в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Так, на момент 17:08 мск сотни пользователей сообщили о проблемах с доступом к сервисам. С неполадками в работе Telegram столкнулись 1838 россиян, а с трудностями в использовании WhatsApp — 736.

Отмечается, что наиболее очевидны проблемы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Белгородской и Нижегородской области.

Также многие жалобы касаются проблем с аудио- и видеозвонками — пользователи сообщают о трудностях при осуществлении звонков и видеоконференций. Также не загружаются медифайлы. Причины сбоя неизвестны.

Ранее сообщалось, что по всей России фиксируются сбои у операторов сотовой связи — люди жаловались на отсутствие интернета и невозможность осуществлять звонки.

*принадлежит компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.