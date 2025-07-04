Массовые сбои у мобильных операторов фиксируются по всей России

По всей России фиксируются сбои в работе мобильных операторов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф», который, к слову, также перестал работать у некоторых пользователей.

Больше всего жалоб поступают из Москвы и Пермского края. Жители этих регионов пожаловались на отсутствие домашнего и мобильного интернета, сотовой связи и телевидения.

Россияне отмечают, что проблемы наблюдаются у таких операторов сотовой связи, как МТС, «Билайн», T2, «Мегафон». Невозможно дозвониться, отправить сообщение и выйти в интернет. О причинах массовых сбоев не сообщается.

В июне в Государственной думе РФ предложили главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву обязать операторов информировать граждан о сбоях связи.

Ранее сообщалось, что на оранжевой ветке московского метро произошел сбой. Отмечалось, что причиной задержек поездов стала внеплановая проверка состава на станции «Калужская» в самый разгар вечернего часа пик.