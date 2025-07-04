Массовые сбои у мобильных операторов фиксируются по всей России
Жители разных регионов РФ пожаловались на сбои в работе операторов связи
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По всей России фиксируются сбои в работе мобильных операторов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф», который, к слову, также перестал работать у некоторых пользователей.
Больше всего жалоб поступают из Москвы и Пермского края. Жители этих регионов пожаловались на отсутствие домашнего и мобильного интернета, сотовой связи и телевидения.
Россияне отмечают, что проблемы наблюдаются у таких операторов сотовой связи, как МТС, «Билайн», T2, «Мегафон». Невозможно дозвониться, отправить сообщение и выйти в интернет. О причинах массовых сбоев не сообщается.
В июне в Государственной думе РФ предложили главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву обязать операторов информировать граждан о сбоях связи.
Ранее сообщалось, что на оранжевой ветке московского метро произошел сбой. Отмечалось, что причиной задержек поездов стала внеплановая проверка состава на станции «Калужская» в самый разгар вечернего часа пик.