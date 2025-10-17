В Подмосковье начали лечить стресс и тревогу необычным «методом боли»

Стресс, тревога и хроническая усталость стали бичом современных жителей мегаполиса, заставляя их искать нетривиальные методы восстановления. Один из таких подходов — гвоздетерапия. Она набирает популярность в Подмосковье как альтернатива классическим сеансам у психолога. Специалист Ефимия Рассадникова, практикующая этот древний метод, объяснила в беседе с REGIONS его принцип действия.

По ее словам, суть не в преодолении боли, а в глубокой работе с сознанием через физическое воздействие. Ключевой элемент эффективности — обязательная беседа до сеанса, где терапевт и клиент совместно формулируют конкретный запрос. Это может быть одно слово-намерение, например «смелость» или «отпускание», которое становится смысловым якорем во время практики.

Такой осознанный подход трансформирует простое стояние на острых поверхностях в мощный инструмент психологической разгрузки. По словам эксперта, метод позволяет достичь состояния осознанности, купировать приступы паники и проработать внутренние зажимы, что для многих становится реальной заменой традиционному психологическому консультированию.

