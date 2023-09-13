В Подмосковье началось формирование молодежных парламентов

В Московской области стартовала кампания по формированию молодежных парламентов при советах депутатов в городских округах региона, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Как отметила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, членов муниципальных парламентов выберут на основе конкурса. В дальнейшем они смогут войти в состав Московского областного молодежного парламента.

«Молодежный парламент нужен для того, чтобы молодые люди имели возможность участвовать в развитии своих городов, непосредственно влияли на принятия решений в интересах молодых. <…> Участие в этой деятельности способствует формированию активной гражданской позиции», — подчеркнула Самединова.

Участниками молодежного парламента в муниципалитетах могут стать жители Подмосковья от шестнадцати до тридцати пяти лет. Прием анкет от претендентов проходит до 6 октября. После этого в каждом округе будет создана комиссия, которая оценит презентации кандидатов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что на этой неделе будет представлен новый состав правительства Подмосковья.