В Подмосковье найдены тела девушек, убитых «Богородским маньяком»

В Богородском городском округе Подмосковья найдены тела двух девушек, пропавших в ноябре 2025 года и ставших, по версии следствия, жертвами так называемого «Богородского маньяка». Об этом сообщает РЕН ТВ , ссылаясь на осведомленные источники.

Останки 19-летней жительницы Королева и 25-летней москвички были обнаружены 29 декабря на территории земельного участка, принадлежащего задержанному подозреваемому. Эта находка может стать ключевым вещественным доказательством в раскрытии чудовищного преступления.

Фигурантом дела является 46-летний Дмитрий Артамошин, задержанный еще 20 ноября этого года. По данным следствия, мужчина действовал по отработанной схеме: через интернет он искал нянь для своего сына, заманивал девушек к себе домой в садовом некоммерческом товариществе «Звезда» под Ногинском, после чего они исчезали.

Последним известным местом пребывания обеих пропавших был именно его дом. Трагическую последовательность событий прервала лишь третья потенциальная жертва, которой удалось бежать от преступника и, вероятно, обратиться в правоохранительные органы.

Ногинский городской суд санкционировал арест Артамошина по подозрению в двойном убийстве. Следствие установило, что после расправы злоумышленник закопал тела на своей территории. Обнаружение захоронений, о котором сообщили источники в правоохранительных органах, позволит провести необходимые экспертизы и окончательно доказать вину подозреваемого. В настоящее время следователи продолжают кропотливо выяснять все обстоятельства дела.

