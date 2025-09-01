В Подмосковье наступит бабье лето

В Москве и Московской области в первую неделю сентября ожидается аномально теплая погода с температурными показателями выше климатической нормы. Об этом в комментарии «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Росси Роман Вильфанд.

Так, в понедельник, 1 сентября, столбики термометров поднимутся до отметки в 24 градуса тепла, создавая комфортные условия для начала рабочей недели.

Со вторника, 2 сентября, в Московском регионе начнется постепенное похолодание, однако температура останется значительно выше сезонной нормы. Ожидается, что в середине недели значения составят от 17 до 20 градусов тепла. Синоптик подчеркнул, что это на 2–3 градуса превышает средние многолетние показатели для этого времени года.

К концу недели температура стабилизируется вокруг отметки в 20 градусов, сохраняя отклонение от нормы на 1–2 градуса.

Вильфанд отметил, что осадков в течение недели практически не ожидается. Он допустил лишь возможность кратковременных небольших дождей, которые не окажут существенного влияния на погодные условия.

