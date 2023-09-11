В Подмосковье обработано уже 77,1% протоколов

Действующий глава Московской области Андрей Воробьев продолжает сохранять лидерство на выборах губернатора Подмосковья с 83,71% голосов по итогам обработки 77,18% протоколов, следует из данных ЦИК РФ. Данную информацию сообщили в ТАСС.

По данным на текущий час за Воробьева проголосовало 2 432 273 избирателя, за кандидата от КПРФ Александра Наумова — 176 352 (6%), за представителя ЛДПР Кирилла Жигарева — 144 823 (4,98%), за Анатолия Никитина от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 120 956 (4,16%).

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева рассказала, насколько снизился средний возраст общественных наблюдателей.