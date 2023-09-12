В Подмосковье организовали пункты сбора художественной литературы для школ Донбасса

В Московской области стартовала акция «Литература — школам Донбасса» для пополнения фондов школьных библиотек ДНР, сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина. Ее слова приводит пресс-служба регионального министерства образования.

Так, в рамках акции в школах и библиотеках Подмосковья организовали пункты сбора художественной литературы. О наличии такого пункта в образовательных учреждениях родителей проинформируют классные руководители. Остальные жители региона могут принести книги в муниципальные библиотеки.

Книги принимаются до 1 октября. После этого всю собранную литературу отправят в Донецкую Народную Республику гуманитарным грузом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что из Подмосковья в новые регионы России направили 7,5 тонн канцелярии.