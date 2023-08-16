В Подмосковье осуществляют целевое обучение медиков для скорой помощи

Пятьдесят два выпускника Московского областного колледжа №1, обучавшиеся на целевом обучении, пришли работать на скорую в Подмосковье в этом году. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что впервые на скорой помощи в Подмосковье реализовано заключение договоров о целевом обучении со студентами медколледжа. Примечательно, что ранее данная практика распространялась только на будущих врачей.

«49 фельдшеров и 3 медсестры после получения аккредитации начали работу в составе выездных бригад под руководством опытных коллег», — рассказал главврач Московской областной скорой медицинской помощи Константин Маслов.

При этом больше всего «целевиков» вышло на работу на Дмитровскую, Жуковскую и Коломенскую подстанции — по 6 специалистов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что работников скорой помощи застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой.