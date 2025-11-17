В Подмосковье освятили храм при исправительной колонии № 5

В Подмосковье освятили храм в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» при исправительной колонии № 5 в Можайске. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Московской области.

Чин великого освящения и Божественную литургию совершил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. За богослужением обратились сотрудники ведомства и осужденные женщины.

«Важно, чтобы люди, которые находятся в заключении, имели возможность обращаться к Богу, укреплять свой дух, участвовать в богослужениях», – отметил архиепископ.

На молитвенную память он передал в храм икону святой мученицы Анастасии Узорешительницы.

Руководитель ведомства Александр Ветров поблагодарил архиепископа за инициативу по строительству нового храма на территории колонии и за проведение богослужения. Также он передал храму требное Евангелие и Крест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что митрополиту Ювеналию исполнилось 90 лет.