В Подмосковье откопали необычный аметист размером с колесо

В подмосковной Балашихе совершена находка, которая меняет представление о минералогических богатствах региона. Как стало известно REGIONS, геолог-любитель Максим Байков обнаружил в давно отработанном карьере Русавкино жеоды с аметистом и кварцем, чей размер и качество специалисты называют сенсационными.

Карьер Русавкино давно известен среди коллекционеров, но здесь обычно находят образцы размером с грецкий орех. Однако в этот раз удалось сделать действительно крупную находку. Аметист достигал размера автомобильного колеса и при извлечении погнул стальной молоток, что красноречиво говорит о его прочности.

Именно такие аметисты недавно были гордостью столичной выставки. Обнаружение жеоды весом в несколько килограммов на уже изученной территории сравнивают с выигрышем в лотерею. Как пояснил Максим Байков, для геологов важен не столько точный вес полой внутри жеоды, сколько ее габариты, свидетельствующие об уникальных геологических процессах в этом месте.

Не менее значимой стала находка конкреции белого кварца, которая ставит перед учеными загадку. Его редкий «шелковый» блеск в Подмосковье практически не встречается. Природа происхождения этого цвета неясна, поскольку стандартное научное объяснение с термической инверсией здесь не работает. Коллекционер предположил, что уникальный окрас может быть результатом сложного вторичного нарастания кристаллов, рассеивающих свет.

В Русавкино помимо аметистов и кварца, находят агаты, окаменелости древних кораллов (ругоз), трилобитов, брахиопод и даже зубы вымерших акул.

