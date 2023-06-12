Работа штаба по общественному наблюдению за выборами стартовала в Подмосковье
Фото: [МИСК МО]
В области стартовала работа Штаба по подготовке и организации общественного наблюдения за сентябрьскими выборами. Его работа будет проводиться на базе ОПМО, передает областное Министерство информационных и социальных коммуникаций.
«Необходимо организовать работу профессионально, оперативно и максимально открыто», - подчеркнула глава ведомства Екатерина Швелидзе.
План работы штаба на текущий год уже утвердили. Круглосуточная работа будет вестись по ряду направлений. Помимо этого, в области запустят горячую линию.
Ранее глава региона Андрей Воробьев посетил Форум организаторов выборов и референдумов области.