Работа штаба по общественному наблюдению за выборами стартовала в Подмосковье

Общество

Фото: [МИСК МО]

В области стартовала работа Штаба по подготовке и организации общественного наблюдения за сентябрьскими выборами. Его работа будет проводиться на базе ОПМО, передает областное Министерство информационных и социальных коммуникаций.

«Необходимо организовать работу профессионально, оперативно и максимально открыто», - подчеркнула глава ведомства Екатерина Швелидзе.

План работы штаба на текущий год уже утвердили. Круглосуточная работа будет вестись по ряду направлений. Помимо этого, в области запустят горячую линию.

Ранее глава региона Андрей Воробьев посетил Форум организаторов выборов и референдумов области.

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