Первая сетевая гостиница российского бренда для путешественников открылась в Подмосковье

В Подмосковье в направлении Москвы на Владимирском тракте открылась гостиница «3А Балашиха», она расположена рядом с удобной дорожной развязки и остановкой общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минкульттуризма.

В сообщении уточнили, что рядом с новой гостиницей расположены исторические и культурные достопримечательности, природные рекреации для отдыха путешественников. В самом здании расположены 49 номеров, есть бизнес-уголок с доступом к высокоскоростному интернету и зарядным устройствам. На территории отеля также расположены круглосуточные кафе, также есть вендинговые автоматы с напитками и легкими закусками. В холле находятся туристско-информационные центры, где посетители могут найти места продаж сувениров, локальных товаров и информацию о ближайших достопримечательностях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АСИ Светлана Чупшева посетили завод «Инфаприм» в Истре.