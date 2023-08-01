В Подмосковье открыто 500 палаток для продажи арбузов

Купить арбузы можно не только в специализированных продуктовых магазинах, но и в нестандартных торговых точках. Ягода поступает от бахчеводов Кубани, Крыма, Астрахани и Дагестана. Как отмечает зампред областного правительства Георгий Филимонов,для удобства людей все точки продаж отмечены на Яндекс.Картах.

Специалисты советуют покупать арбуз с твердой коркой, желтым или оранжевым пятном на боку. Хвостик ягоды должен быть сухим и ломким. И еще — звук. Чем он звонче, тем больше вероятности купить спелый арбуз.

Сезон продажи бахчевых культур продлится до конца октября.

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