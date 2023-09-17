В Подмосковье отмечают День работников леса

В эти выходные в Московской области отмечают сразу два праздника — День лесов Подмосковья и День работников леса. Об этом рассказали в пресс-центре Московской областной Думы. Отмечается, что на сегодняшний день в учреждениях лесного хозяйства региона работают более двух тысяч человек.

«Все, кто трудится на благо леса, несомненно, являются настоящими профессионалами своего дела. Они преданны своей работе, вкладывают в нее всю душу и энергию, стремясь сохранить и приумножить богатство лесов», — рассказал председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Среди работников леса особое место занимают лесные пожарные, которые несут службу на передовой борьбы с огнем. Их работа требует не только высокой физической подготовки, но и невероятного мужества, умения быстро принимать решения в экстремальных ситуациях.

«Понимая сложность и важность их работы, Мособлдумой был принят закон, который предусматривает возможность страхования лесных пожарных за счет средств регионального бюджета. В 2023 году застраховано 510 человек», — отметил Владимир Шапкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что благоустройство общей рекреационной зоны, которая расположена на границе городского округа Люберцы и микрорайона Некрасовка Москвы, начнется в мае следующего года.