В Подмосковье отметили День солидарности в борьбе с терроризмом
Фото: [Министерство образования МО]
В «Подмосковном колледже «Энергия» (город Реутов) и его структурных подразделениях прошел «Час памяти «Имя трагедии — Беслан».
Как отметили в пресс-службе регионального Министерства образования, студентам рассказали о событиях трех дней в школе Беслана, которые потрясли весь мир. В память о погибших были зажжены свечи. Присутствующие почтили невинных жертв в террористических актах минутой молчания.
Ежегодно в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане.
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