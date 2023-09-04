В Подмосковье отметили День солидарности в борьбе с терроризмом

Как отметили в пресс-службе регионального Министерства образования, студентам рассказали о событиях трех дней в школе Беслана, которые потрясли весь мир. В память о погибших были зажжены свечи. Присутствующие почтили невинных жертв в террористических актах минутой молчания.

Ежегодно в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане.

В Подмосковье открыли образовательно–производственный аграрный кластер.