В Подмосковье пассажирам электричек будут раздавать прохладную воду

Синоптики прогнозируют возвращение в регион жаркой погоды. В этом связи работники ЦППК и МТППК будут снабжать в вечерние часы воду пассажирам электропоездов.

По информации областного Минтранса, точки раздачи воды будут действовать на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком, Киевском и Ленинградском вокзалах. Кроме этого пункты оборудуют на железнодорожных станциях Мытищи, Пушкино, Раменское, Подольск, Лобня, Одинцово, Домодедово и Железнодорожная.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открыто около 500 палаток для продажи дынь и арбузов.