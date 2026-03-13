В Подмосковье передали для участников СВО новую партию гумпомощи

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» собрало новую партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, они отправили более 6 тонн груза, включая продукты, вещи, медикаменты, стройматериалы и технику. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Так, например, шатурские единороссы, сторонники партии и общественники подготовили строительные материалы для обустройства и утепления блиндажей.

«В машину погрузили доски, пенопласт, а также спальные принадлежности — матрасы и подушки, которые помогут военнослужащим обустроить места для отдыха в полевых условиях. В зону боевых действий также отправили мотоцикл и инструменты», — отметил депутат Совета депутатов от «Единой России» в Шатуре Василий Карпов.

В Королеве собрали стройматериалы, техническое оборудование, продукты питания, в Мытищах — маскировочные сети, тепловизионные одеяла, дизельный генератор, медикаменты, термобелье и продукты. В общей сложности с начала СВО в регионе собрали для фронта и новых регионов свыше 18 тыс. тонн грузов.

