В Подмосковье переизбрали руководителя студенческих отрядов

Накануне в Доме Правительства Московской области прошла Вторая отчётно-выборная конференция региональных студенческих отрядов, на которой подвели итоги работы и переизбрали руководителя реготделения РСО. Об этом сообщили в региональном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

«Ваши результаты и победы — заслуга каждого из вас, каждого человека, который входит в состав российских студенческих отрядов. Огромное спасибо за вашу большую работу, за вашу вовлеченность, вашу честность, вашу искренность — и от меня, и от Правительства Московской области, и лично от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Так, по результатам Конференции руководителем Московского областного регионального отделения на ближайшие 3 года стал Павел Ковалев, который и возглавлял организацию. На встрече он предоставил отчет о прошедших трех годах существования отделения РСО в Московской области и предложил пути развития отрядов на ближайшее время.

«За 3 годы работы нам удалось сделать очень много. Наше региональное отделение по итогам работы 2023 года вошло в топ-10 лучших региональных отделений страны из всех регионов и заняло 1 место в ЦФО среди 18 регионов. Это большая заслуга всей команды», — рассказал руководитель Московского областного регионального отделения Павел Ковалев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о мерах поддержки, которые доступны в регионе для семей военнослужащих, участвующих в СВО.