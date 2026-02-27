В Подмосковье по народной программе ЕР провели ремонт почти 350 школ и детских садов

В Подмосковье по народной программе «Единой России» за последние пять лет отремонтировали более 340 школ и детских садов, в 2026 году планируется обновить еще 48 школ и 49 садов — на эти цели направят 37,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе рабочей поездки в Балашиху проверил ход проведения капитального ремонта учреждений образования. По его словам, многие работы проводятся по наказам жителей.

«Это важная составляющая — наши дети должны получать качественное образования, а это напрямую зависит от того, в каких условиях они учатся», — подчеркнул Брынцалов.

Он проинспектировал обновление школы № 18 в деревне Черное, капремонт там выполнен почти на 20%. Директор образовательной организации Елена Васильева уточнила, что в учреждении появятся столовая полного цикла, обновленный спортзал, два больших кабинета технологии., тир и не только. Школа примет учеников уже в начале следующего учебного года.

Кроме того, Брынцалов проверил детский сад № 17 школы № 7 в микрорайоне Железнодорожный, где завершился капремонт. С этого учебного года он уже начал свою работу. В балашихе также продолжается капремонт гимназии и трех дошкольных отделений.

«Все они вошли в народную программу «Единой России», — сообщил глава округа, секретарь местного отделения партии Сергей Юров.

Народная программа «Единой России» включает почти 400 положений, ее синхронизировали с основными показателями национальных проектов и государственных программ развития страны и регионов. Партия приступила к сбору инициатив в новую народную программу, предложить свою идею можно на сайте «естьрезультат. рф».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.