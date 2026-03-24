В Подмосковье по Народной программе построили 200 социальных объектов

По итогам пяти лет в Подмосковье по Народной программе «Единой России» построили 200 социальных объектов, в том числе 120 детских садов, 53 школы, пять спортивных комплексов, 29 больниц и поликлиник. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Колунов.

Работы прошли за счет средств инвесторов по закону о комплексном развитии территорий, который зафиксирован в программе партии как один из основополагающих в сфере жилищного строительства.

«Создается эта инфраструктура именно за счет внебюджетных источников. И Московская область выступает одним из регионов-лидеров в применении закона о КРТ», – пояснил Сергей Колунов.

Так, например, в начале 2026 года в поселке Октябрьском городского округа Люберцы открыли поликлинику, построенную по программе, она рассчитана на посещение 350 взрослых и 150 детей в смену. Местная жительница Елена Балагурова поделилась, что что открытия медучреждения ждали давно. До этого пациента обслуживали в отделении 1910 года постройки.

На форуме «Единой России», прошедшем в Ростове-на-Дону, партия подвела итоги выполнения народной программы за пять лет по вопросам жилищного строительства. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что закон о КРТ является самым полезным в этой сфере. В целом за последние пять лет в области ввели в эксплуатацию более 40 млн кв. м жилья. Отметим, что с народной программой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму в 2021 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.