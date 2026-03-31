В Подмосковье по народной программе возвели новые школы и детсады для 170 тыс. детей

В Подмосковье по народной программе «Единой России» построили новые школы и детские сады для 170 тыс. детей, за пять лет в регионе появились более 300 новых учреждений, а также были капитально отремонтированы более 400 объектов образования. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

В 2026 году планируется открыть еще 20 новых школ почти на 15 тыс. мест и около 30 детских садов на 6,5 тыс. мест. Депутат Мособлдумы Лидия Антонова отметила, что один из детских садов уже открыли, он появился в микрорайоне Щелково на улице Неделина.

«Хочется сказать спасибо большое за новый современный садик. Наконец-то дождались. Просторные группы, современные площадки для прогулок с детьми, замечательная команда. На самом деле все очень комфортно, удобно. Залы все находятся рядом с нашей группой на одном этаже», — поделилась мать воспитанницы Виктория Неволина.

В общей сложности за пять лет в Щелково возвели школы и детские сады почти на 5 тыс. мест. До этого в Зарайске впервые за 35 лет открылась новая школа.

Лидия Антонова напомнила, что для привлечения педагогов в Подмосковье по инициативе «Единой России» введены различные меры поддержки, в том числе программа «Социальная ипотека», компенсация аренды жилья, выплаты молодым специалистам и другие.

До этого на федеральном форуме «Молодежь и дети» «Единая Россия» и правительство РФ отчитались о выполнении народной программы. Там подчеркнули, что что за последние пять лет в регионах построено более 1,7 тыс. школ, капитально отремонтировано — свыше 6,5 тыс. объектов. Партия приступила к формированию новой народной программы, свои пожелания можно оставить на сайте естьрезультат.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.