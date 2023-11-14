В Подмосковье почти на треть снизилось число штрафов за административные правонарушения

Объем штрафов по делам об административных правонарушениях в Подмосковье в текущем году уменьшился на тридцать процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметила начальник отдела административного производства Мособлконтроля Валентина Вилюкова, слова которой приводит пресс-служба ведомства, снижение числа штрафов произошло в том числе благодаря внедрению новых технологий. Речь идет о «Цифровизации» и «Умном контракте».

Также снижению объемов штрафов поспособствовали внесенные в законодательство изменения. Теперь по нескольким нарушениям, которые были выявлены в ходе контрольного мероприятия, назначается только один штраф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Московской области оцифровали еще тридцать госуслуг.