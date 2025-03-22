В Подмосковье подростку прострелили голову из сигнального пистолета

В результате конфликта, произошедшего в Люберцах, подросток получил травму головы из-за выстрела из сигнального оружия. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области в своем Телеграм-канале.

По имеющейся информации, 21 марта около 21:00 на улице Карла Либкнехта в Люберцах между группой молодых людей произошёл конфликт, в результате которого один из участников конфликта выстрелил в другого из сигнального оружия.

«Пострадавшего доставили в больницу с ожогом лба», — говорится в сообщении СК.

В данный момент следователь из территориального следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

В результате столкновения с ранее неизвестными молодыми людьми несовершеннолетний подросток в возрасте 15 лет получил травму головы. Это подтвердили также и в прокуратуре Московской области.

В настоящее время прокуратура города Люберцы осуществляет надзор за процессом и результатами расследования уголовного дела, которое было инициировано следственными органами.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти задержан подросток, которого мошенники заставили поджечь центр Госуслуг.