Мошенники возродили старую советскую схему обмана

По ее словам, однажды в домофон позвонила неизвестная девушка, представившаяся соседкой. Спустя пару минут она уже стояла у порога ее квартиры и рассказывала о трагической гибели некой Светы Трошиной, которая якобы жила в соседнем подъезде.

По словам гостьи, у погибшей остались двое малолетних детей, которые не могут организовать похороны матери. По этой причине, рассказала девушка, она собирает по квартирам финансовую помощь, чтобы похоронить Свету.

«Штанишки были спущены сзади, и она, не смущавшись, демонстрировала свои трусишки. Одета она была очень по-домашнему, прямо по-соседски: в майку, с пучком на голове и ярких салатовых резиновых сланцах», — рассказала потерпевшая.

Собеседница издания отметила, что история с соседкой звучала очень правдоподобно. К тому же гостья рассказала, что работает недалеко — в местном магазине, поэтому и подвоха сразу заметить не удалось. Она также обещала предоставить в блокноте все записи о расходах на организацию похорон.

Тогда женщина, повинуясь сочувствию, перевела малознакомой девушке небольшую часть денег. Позже выяснилось, что в доме никакой Трошиной Светы никогда не проживало, а номер, куда она отправила деньги, вообще зарегистрирован на мужчину.

Собеседница издания сразу же обратилась к старшей по дому и оповестила соседей о мошенничестве через соцсети. Как оказалось, подобная схема была популярна в СССР до появления домофонов и металлических дверей.

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