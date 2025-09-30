В Подмосковье появился новый маршрут для экономии на лечении зубов

В Подмосковье формируется новый перспективный маршрут для медицинских туристов — теперь доступное и качественное стоматологическое лечение можно будет получить в Подольске. Об этом пишет издание REGIONS.

По информации эксперта в области стоматологического туризма Ильи Хинского, новый маршрут стоматологического туризма уже находится в активной стадии разработки. В настоящий момент ведутся переговоры между местными клиниками и организаторами медицинских туров, цель которых — создать привлекательные условия для жителей из других городов, в первую очередь Москвы.

Планируется, что пациенты смогут приезжать в Подольск для прохождения полного курса стоматологического лечения по стоимости, существенно ниже столичных тарифов.

Ключевым моментом нового предложения станут комплексные пакеты услуг, которые включат в себя все необходимые этапы — от первичной консультации и диагностики до проведения последующих лечебных процедур.

Ранее сообщалось, что новые медицинские туры в Коломну Мособласти помогут москвичам сэкономить десятки тысяч рублей.