В Подмосковье появится памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Фото: [Данила Кирьянов]
Памятник участникам ликвидации страшной аварии на Чернобыльской АЭС решено поставить в Клину.
Инициатива принадлежит местному отделения общественной организации «Союз Чернобыль». Монумент займет место в центре города, в Первомайском сквере. Как отмечает глава Клина Алена Сокольская, проект памятника будет вынесен на общественное обсуждение.
Авария произошла 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской станции. В числе ее ликвидаторов было 130 клинчан. В настоящее время живы 44.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехове-Зуеве возводится общеобразовательная школа.