В Подмосковье появится памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

Памятник участникам ликвидации страшной аварии на Чернобыльской АЭС решено поставить в Клину.

Инициатива принадлежит местному отделения общественной организации «Союз Чернобыль». Монумент займет место в центре города, в Первомайском сквере. Как отмечает глава Клина Алена Сокольская, проект памятника будет вынесен на общественное обсуждение.

Авария произошла 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской станции. В числе ее ликвидаторов было 130 клинчан. В настоящее время живы 44.

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