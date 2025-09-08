В Подмосковье представили обширную коллекцию букварей Крупской

Представленные издания стали инструментом масштабной образовательной революции, в рамках которой за два десятилетия грамоте обучили более 60 миллионов человек. Каждый букварь в коллекции — не просто учебник, а исторический документ, отражающий идеологические и методические поиски эпохи.

Особенностью ранних советских букварей был адресный подход. Издания создавались отдельно для городских и сельских жителей, детей и взрослых, красноармейцев и рабочих. Вместо традиционных «мама мыла раму» использовались актуальные для времени фразы вроде «Мы не рабы» или «Ленин — вождь революции». Иллюстрации становились не просто дополнением к тексту, а мощным инструментом визуальной пропаганды.

Крупская лично курировала разработку образовательных программ, считая ликбез основой построения нового общества. В ее коллекции сохранились экспериментальные издания с фонетическим и аналитико-синтетическим методами обучения, включая редкие буквари для национальных меньшинств. Многие экземпляры содержат пометки и комментарии самой Крупской, что делает их ценным источником для исследователей.

Современные эксперты отмечают, что советская система ликбеза стала одним из самых успешных образовательных проектов в истории. Использование ярких визуальных образов, повторения и связи с практическими задачами позволяло быстро обучать даже малограмотных взрослых. Эти принципы до сих пор используются в разработке образовательных программ для быстрого освоения базовых навыков.

Теперь эту уникальную коллекцию можно увидеть воочию в музее-заповеднике Ленинского округа.

Ранее сообщалось, что музеям придется подстраиваться под новый цифровой регламент Минкульта.