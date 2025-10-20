В Подмосковье прекращены поиски пропавшего неделю назад подростка-зацепера

Добровольцы из отряда LizaAlert перестали искать подростка, который ушел из дома неделю назад и не вернулся. Об этом сообщило издание MSK1.RU.

14-летний мальчик пропал из Лобни. Он отправился на встречу с другими детьми, которые также занимались зацепингом. Через четыре дня после этого по факту его исчезновения возбудили уголовное дело, были начаты активные поиски подростка. Теперь же поиски прекратили без объяснения причин. Это произошло вечером воскресенья, 19 октября.

«Ждем информацию от следствия. Нам сказали ждать информацию, и все, они ничего не комментируют», — заявил журналистам отец пропавшего ребенка.

Волонтеры объяснили, что такое иногда происходит, когда объект поиска уже найден живым либо мертвым. Розыск приостанавливается на время, которое необходимо на то, чтобы опознать найденного человека.

Ранее уже сообщалось, что пропавший мальчик покинул свою комнату через окно ночью. Он подпер дверь тумбочкой и вылез через окно частного дома во двор. Родители утверждают, что ребенок ушел из дома без денег и документов.