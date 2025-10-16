В Подмосковье придумали метод будущего, который помогает собирать до семи урожаев в год

Ученые компании «Щелково Агрохим» внедрили уникальную технологию ускоренной селекции растений, позволяющую собирать до шести-семи урожаев в год вместо стандартных двух-трех в естественных условиях. Об этом новом подходе сообщает издание REGIONS со ссылкой на пресс-службу компании.

Специализированный лабораторный комплекс, созданный в сотрудничестве с компанией «КлимБиоТех», оснащен климатическими камерами, где полностью контролируются параметры среды — продолжительность светового дня, интенсивность освещения, состав почвы, температура и газовый состав воздуха. Эта технология основана на точном подборе оптимальных условий для максимально быстрого прохождения растением полного жизненного цикла.

Такая разработка помогает существенно сократить время селекционного процесса. Лаборатория позволяет за месяцы получать результаты, на которые в полевых условиях потребовались бы годы.

Ученые могут оперативно оценивать генетический потенциал новых сортов и гибридов, а также испытывать эффективность препаратов для защиты растений. Внедрение машинного зрения и искусственного интеллекта открывает принципиально новые возможности для автоматизированного анализа и диагностики состояния растений на разных стадиях роста.

Ранее сообщалось, что в Раменском до конца года построят новый молочный комбинат.