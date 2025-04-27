В Подмосковье придут сильный ветер и мокрый снег

Сильный ветер со снегом придут в столицу и Московскую область 28 апреля. Жителей призвали к осторожности из-за резкого ухудшения погоды.

Экстренное предупреждение о погоде сделало Главное управление МЧС России по Москве. Предупредили, что в область и столицу утром, примерно с 10.00, придут снег и сильный юго-западный ветер с порывами до 15 м/с.

Москвичам и гостям региона рекомендовали сохранять бдительность: не парковать автомобили и не находиться под конструкциями, обходить рекламные щиты и деревья. Также важно не оставлять детей без присмотра.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд рассказал, какой температуры ожидать 28 апреля.