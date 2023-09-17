В Подмосковье приостановлена работа бассейна, в котором дети отравились хлором

Деятельность бассейна в том самом фитнес-центре в Сергиевом Посаде в Московской области, где накануне трое детей отравились хлором, приостановлена до особого распоряжения, проинформировали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее прокуратура Московской области организовала проверку в связи с госпитализацией троих несовершеннолетних с признаками отравления в городе Сергиев Посад. Предварительные результаты инспекции показали неисправность насосно-циркулирующего оборудования, из-за чего в бассейн попала сильная концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора, применяемого для очистки воды.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области выясняет обстоятельства происшествия в фитнес-центре в городе Сергиев Посад. Деятельность бассейна приостановлена», - сообщили в официальном аккаунте надзорного ведомства в соцсетях.

Напомним, правоохранителями по факту отравления детей хлором в бассейне в Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело.