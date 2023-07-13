В Подмосковье приводят в порядок дорогу к могиле выдающегося сподвижника Петра Первого
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Специалисты Клинского филиала учреждения «Мособллес» и группа активистов городском округе Солнечногорск взялись расчистить от зарослей лесную тропу к месту погребения государственного деятеля, историка, автора «Истории Российской» Василия Татищева.
За много лет дорога густо заросла, стала просто непроходимой. В настоящее время ситуация меняется к лучшему. Работники «Мособллеса» и волонтеры работаю дружно и споро. Они уверяют, что уже в скором времени лесная тропа полностью будет расчищена от зарослей и готова для прохода к могиле сподвижника Петра Первого.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове начался ремонт основной дороги.