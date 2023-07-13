В Подмосковье приводят в порядок дорогу к могиле выдающегося сподвижника Петра Первого

За много лет дорога густо заросла, стала просто непроходимой. В настоящее время ситуация меняется к лучшему. Работники «Мособллеса» и волонтеры работаю дружно и споро. Они уверяют, что уже в скором времени лесная тропа полностью будет расчищена от зарослей и готова для прохода к могиле сподвижника Петра Первого.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове начался ремонт основной дороги.