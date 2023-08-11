В Подмосковье продолжается подача заявок на участие в профессиональной премии для медработников
Фото: [Пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Уже почти триста заявок на участие в профессиональной премии поступило от медицинских работников Подмосковья. Для того, чтобы принять участие осталось меньше недели. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
«Мы хотим поддержать тех специалистов, кто уже долгое время трудится в Подмосковье. Также с этого года расширили перечень специальностей — добавили врачей-хирургов и врачей-онкологов», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
Примечательно, что с 1 октября начнется конкурсный отбор. Победителей определит экспертная комиссия на основании прохождения испытаний.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказывал о новой мере поддержки врачей и уже действующих в регионе программах.