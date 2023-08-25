В Подмосковье продолжают оснащать больницы современным диагностическим оборудованием

С начала текущего года в 18 стационаров Подмосковья поступили 23 передвижных рентгеновских аппарата. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала, что на закупку данной медтехники было выделено более ста семидесяти пяти миллионов рублей. А сама закупка прошла по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Новые рентген-аппараты позволяют врачу провести рентгенографическое исследование непосредственно у койки пациента. Снимок автоматически направляется в кабинет врача-рентгенолога для расшифровки. Описание исследования будет отображаться в электронной медкарте пациента.

Заведующая отделением лучевой диагностики Видновской больницы Мария Меркушева рассказала, что данный вид оборудования позволит избавить пациента, находящегося в тяжелом физическом состоянии, от излишней нагрузки, болевых ощущений и исключит противопоказанные вынужденные движения. Особенно незаменимо оно для неврологических пациентов с двигательной дисфункцией: нет необходимости их перекладывать и возить, что разгружает и медицинский персонал.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в Подмосковье окончательно попрощаются с аналоговым медоборудованием.