В Подмосковье произошло нападение на бригаду скорой помощи: пострадал фельдшер

В деревне Андреевка, расположенной в Солнечногорском городском округе, произошло нападение на бригаду скорой медицинской помощи, которая прибыла на вызов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы скорой помощи Московской области изданию «Подмосковье Сегодня».

На сотрудников бригады скорой помощи, которые перевозили пациентку в больницу, напали соседи женщины. Это произошло, когда бригада пыталась разместить пациентку в машине скорой помощи. В результате нападения пострадал фельдшер по имени Сергей. Об этом сообщили в пресс-службе.

Несмотря на травмы, полученные фельдшером, пациентку все же удалось доставить в больницу. Сейчас фельдшер проходит осмотр у хирурга.

Главный врач скорой помощи Московской области Константин Маслов отметил, что это уже третье нападение на медиков скорой помощи в этом году.

«Мы переживаем за коллег, будем всемерно помогать и поддерживать. Соответствующие страховые выплаты пострадавшим медикам гарантированы правительством Московской области. Со стороны профсоюзной организации пострадавшие получат помощь и содействие в дальнейшей реабилитации», — подчеркнул Маслов.

Стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Солнечногорского района были проинформированы о нападении на бригаду медицинских работников.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга увезли в реанимацию после падения в Неву.